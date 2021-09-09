Встреча Путина и Лукашенко: ожидания на фоне военных учений

Сегодняшняя встреча президента России с самопровозглашенным президентом Беларуси претендует на определенную интригу. В первую очередь — из-за довольно противоречивой информации относительно ее повестки дня, сообщает Depo.ua.

На днях белорусский посол на России Владимир Семашко сделал сенсационное заявление о том, что в Москве "будут подписаны все "дорожные карты" и карты развития углубления интеграции" . Российские СМИ получили информацию, что пакет из 28 российско-белорусских интеграционных союзных программ действительно полностью согласован и готов к принятию.

Впрочем, на следующий день белорусская сторона сообщила, что посла "не так поняли" — и на встрече только "заслушают доклады" о согласованных интеграционных программах.

Вчера к прессе вышел пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и сообщил, что на сегодняшней московской встрече Лукашенко с Путиным подписание документов, касающихся углубления интеграции между странами, не запланировано. Стороны просто "обсудят" интеграцию — "как всегда".

А у Лукашенко и вовсе заявили, что он будет общаться с российским президентом о "ситуации в Евразийском экономическом союзе и влиянии событий в Афганистане на Центральную Азию".

Однако эвфемизм о "Евразийском экономическом союзе", на самом деле, намекает, что разговор об экономике и интеграции двух стран состоится. Поскольку белорусский диктатор, оказавшись в критической финансовой ситуации после принятия санкций против его режима, сейчас активно пытается получить кредит от Евразийского фонда стабилизации и развития. Главным наполнителем и распорядителем средств из которого является Россия. Это будет третий — и самый большой за этот год заем, который Минск получит от Москвы.

Вполне вероятно, что с его помощью Путин попытается "дожать" Лукашенко на подписание интеграционных документов. Которые до недавнего времени оставались несогласованными по нескольким пунктам. Ключевой касался желания Минска получать от Москвы газ по внутрироссийским ценам. Еще и в неограниченном количестве. Наверное, чтобы еще и немного реэкспортировать.

Версию о том, что сегодняшний разговор будет касаться именно кредита, подтверждает и вчерашнее заявление российского министра финансов Антона Силуанова, который вчера сказал, что Беларусь оказалась сейчас в "непростом финансовом положении" , в связи с чем и обсуждаются различные вопросы относительно ее поддержки. При этом российский министр отметил, что "главная задача на белорусском направлении — это стимулировать процесс интеграции экономик двух стран" . Проще говоря, без подписания пакета интеграционных соглашений, Лукашенко денег, похоже, не получит.

Дополнительным фактором давления на белорусского диктатора может быть и тот факт, что завтра стартуют учения "Запад-2021". Во время которых на территорию Беларуси будут переброшены около трех тысяч российских военнослужащих — а еще около сотни тысяч будут сосредоточены на западной границе России.

Конечно, экономическая интеграция, которую Москва требует от Минска уже который год, не означает автоматической потери всей полноты белорусского суверенитета. Но совместная с Кремлем система регулирования экономики может оказать не меньшее влияние на жизнь белорусов, чем российские военные базы в стратегически важных местах.

Сложно сказать, чем закончится сегодняшний разговор Лукашенко с Путиным. С одной стороны, белорусский диктатор неоднократно умудрялся избежать "братских объятий" Кремля. С другой — на этот раз, благодаря западным санкциям, Лукашенко находится в неизмеримо худшем положении, чем все предыдущие годы. Российская помощь последнему диктатору Европы имеет свою цену. И сегодня, не исключено, Минску придется сделать первую выплату.