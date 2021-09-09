Рост цен в Украине: НБУ дал прогноз на ближайшие месяцы

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. Однако, уже в конце года инфляция начнет снижаться, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Шевченко напомнил, что в июле цены выросли до 10,2% в годовом измерении. Кроме того, в августе, по оценкам НБУ, инфляция ускорилась.

По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться - она постепенно вернется к цели 5%, отметил глава НБУ.

"Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельскохозяйственных культур. Сдерживающий влив на ценовую динамику также будет иметь усиление монетарной политики Национального банка" , - добавил Шевченко.

Автор: Александр Белоус