Арахамия раскритиковал статью CNN по "вагнеровцам"

Арахамия раскритиковал статью CNN по "вагнеровцам"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был шокирован реакцией ФСБ на статью CNN по "вагнеровцам". Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня в зале сзади находятся коллеги из "Европейской Солидарности", которые это (дело "вагнеровцев". – Ред.) активно проталкивают. Я хотел их спросить, они консультировались с ФСБ, когда начали распространять слухи", - отметил Арахамия.

Глава фракции "СН", подчеркнул, что руководителем режиссерской группы CNN был человек, который руководит офисом CNN в Москве.

"Достаточно оснований считать, что это не фильм, а какая-то чухня", - обратился к журналистам нардеп.

По его словам, фракция "Слуги народа" будет смотреть на "голые факты" - то что ФСБ комментирует фильм о "вагнеровцах" и то, что режиссерами руководил человек, который работает в CNN в Москве.

"Мне кажется, это выглядит, мягко говоря, подозрительно", - добавил политик.
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