Арахамия раскритиковал статью CNN по "вагнеровцам"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был шокирован реакцией ФСБ на статью CNN по "вагнеровцам". Об этом он сегодня рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня в зале сзади находятся коллеги из "Европейской Солидарности", которые это (дело "вагнеровцев". – Ред.) активно проталкивают. Я хотел их спросить, они консультировались с ФСБ, когда начали распространять слухи", - отметил Арахамия.

Глава фракции "СН", подчеркнул, что руководителем режиссерской группы CNN был человек, который руководит офисом CNN в Москве.

"Достаточно оснований считать, что это не фильм, а какая-то чухня", - обратился к журналистам нардеп.

По его словам, фракция "Слуги народа" будет смотреть на "голые факты" - то что ФСБ комментирует фильм о "вагнеровцах" и то, что режиссерами руководил человек, который работает в CNN в Москве.