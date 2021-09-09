Украина и США готовят Хартию партнерства

Министерство иностранных дел Украины провело заседание украинской части Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на которой украинская сторона начала подготовку предложений в повестку дня предстоящего заседания Комиссии и текста новой Хартии стратегического партнерства Украина-США, сообщает Корреспондент.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге в четверг, 9 сентября.

Он отметил, что о заседании Комиссии договорились президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден.

"Президенты поручили мне и моему американскому коллеге Энтони Блинкену впервые за три года провести заседание Комиссии стратегического партнерства. Моя задача как сопредседателя - обеспечить координацию усилий для воплощения приоритетных целей Стратегии внешней политики Украины и дальнейшего укрепления стратегического партнерства Украины и США" , - подчеркнул Кулеба.

Он сообщил, что президенты также поручили главам дипломатии принять новую Хартию стратегического партнерства на предстоящем заседании Комиссии.

"Вашингтон и Киев имеют политическую волю развивать стратегическое партнерство. Действующая Хартия была принята в 2008 году. Мир и вызовы изменились. Нужен новый базовый документ, который сделает наши отношения еще крепче" , - подчеркнул Кулеба.

По его словам, участники заседания определили три приоритетных задачи:

Подготовить реформу Комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной

Внести на рассмотрение американской стороны украинский проект новой Хартии стратегического партнерства

Подготовить к рассмотрению на заседании Комиссии план трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США

"План трансформации - это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, которые изменят наше государство, сделают его сильнее, а Комиссия стратегического партнерства - это тот инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации" , - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии также заявил, что после встречи президентов появилось четкое ощущение того, что США готовы идти вперед в отношениях с Украиной.