Лавров назвал условие нормандской встречи

Нормандская встреча представителей Украины, России, Германии и Франции будет иметь смысл при определенных условиях. Российская сторона настаивает на том, что они должны обсудить выполнение минских соглашений, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

"Наша позиция ясна. Как только мы зафиксируем четко и недвусмысленно, что нормандский формат будет заниматься ни чем иным, кроме выполнения минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как этого хочет Киев, едва ли нам имеет смысла собираться" , - заявил Лавров.

Автор: Юлия Бойко