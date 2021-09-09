Солнечная буря: когда мир ждет апокалипсис

Последние мощные солнечные бури произошли в 1859 году и 1921 году, они нанесли значительный ущерб коммуникационной сети того времени - телеграфной сети, сообщает Корреспондент.

Мощная солнечная буря, которая случается примерно раз в 100 лет, может катастрофически повлиять на различные человеческие технологии на Земле и погрузить мир в "интернет-апокалипсис".

Магнитное поле Земли защищает ее жителей от солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц, исходящих от Солнца. Однако примерно раз в 80-100 лет из-за естественного жизненного цикла Солнца эти ветры перерастают в солнечные супербури, которые могут спровоцировать катастрофические отключения интернета - они могут охватить всю Землю и продолжаться несколько месяцев, говорится в исследовании Калифорнийского университета.

Чего ждать

В своем исследовании Сангита Абду Джиоти из Калифорнийского университета, центр Irvineи VMwareResearchоценили устойчивость существующей инфраструктуры интернета к этому экстремальному явлению космической погоды. Было обнаружено, что оптоволоконные протяженные линии и подводные кабели, которые являются жизненно важной частью глобальной интернет-инфраструктуры, уязвимы для токов, создаваемых на земной коре солнечными супербурями, также известных как корональные выбросы массы.

"Корональный выброс массы включает в себя выброс в космос электрически заряженной материи и сопутствующего магнитного поля. Когда она достигает Земли, то вступает во взаимодействие с магнитным полем Земли и создает на коре геомагнитные индуцированные токи" , - пояснила доктор Джиоти.

В исследовании отмечается, что ток от этих солнечных бурь может проникнуть в длинные проводники, такие как линии электропередач, и повредить их. "В современных интернет-кабелях большой протяженности оптическое волокно невосприимчиво к геомагнитным индуцированным токам. Но в этих кабелях также размещены повторители с электрическим питанием с интервалом 100 км, которые могут быть повреждены", добавила Джиоти.

Хотя вероятность таких событий колеблется от 1,6 до 12% на десятилетие, по словам Джиоти, шансы возрастают в период максимальной активности Солнца в его циклах нарастания и убывания.

К счастью, говорит Джиоти, современные технологические достижения совпали с периодом слабой солнечной активности. Однако, учитывая, что в ближайшем будущем ожидается, что солнце станет более активным, важно помнить, что нынешняя интернет-инфраструктура не подвергалась стресс-тестам сильными солнечными явлениями.

Короче говоря, у нас нет никакого представления, насколько устойчива существующая инфраструктура интернета к угрозам коронального выброса массы.

Какие последствия

Приведя пример того, насколько катастрофическим может быть это явление для систем связи на Земле, Джиоти указала, что последние мощные солнечные бури произошли в 1859 году и 1921 году. Исследования документально подтвердили значительный ущерб, нанесенный этими солнечными бурями коммуникационной сети того времени - телеграфной сети.

В исследовании говорится, что текущий солнечный цикл может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. По сравнению с предыдущим циклом, закончившимся в 2019 году, когда пиковое количество солнечных пятен составляло 116, количество солнечных пятен на пике текущего цикла, по словам Джиоти, "очень велико", от 210 до 260.

Поскольку корональные выбросы массы часто происходят в магнитоактивных областях вблизи солнечных пятен, большее количество солнечных пятен увеличит вероятность мощного коронального выброса массы. Если эта оценка точной, это также значительно увеличит вероятность крупномасштабного события уже в этом десятилетии.

Причем воздействие солнечных супербурь не будет равномерным по всему миру. Интернет-инфраструктура в более высоких широтах, выше экватора, подвержена более высокому риску, и США имеют высокий риск быть отключенными от Европы, в то время как Азия с большей вероятностью сохранит связь.