Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав

В Минздраве работают над новыми правилами карантина в Украине, которые будут включать привилегии для вакцинированных. В частности, имея COVID-сертификат, украинцы смогут посещать кафе и рестораны даже в "красной" зоне.﻿ Об этом со ссылкой на главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, сообщает РБК-Украина.

Так, в отличие от предыдущих локдаунов, новый локдаун, если его введут, будет менее жестким. В частности, бизнесу могут позволить работать, а украинцам не придется отказываться от посещения ресторанов. Но есть условие - вакцинация.

100-процентная вакцинация и QR-код на входе

По словам Кузина, новые нормы уже в разработке и будут приняты в ближайшие дни.

"Сейчас разрабатывается проект постановления Кабмина. Надеемся, что на этой, или в начале следующей недели он уже будет принят. Мы хотим позволить более облегченные нормы работы бизнеса и посещение заведений тем людям, которые прошли полный курс прививок и имеют внутренний сертификат" , - пояснил Кузин.

Как объяснил главный санврач, заведения общественного питания смогут работать даже в "красной" зоне, или "оранжевой", если персонал вакцинирован на 100%.

"Мы можем снимать норму на ограничение количества посадочных мест, если те люди, которые посещают ресторан, также вакцинированы" , - добавил он.

Для того чтобы посетить заведение в "красной" зоне, нужно будет показать QR-код на входе.

COVID-сертификатов станет больше

На данный момент в Украине через "Дію" можно получить два вида сертификата: международный и внутренний. Условием их получения является полный курс вакцинации. Вместе с тем, новые условия карантина расширяют этот перечень.

Согласно предложениям Минздрава, которые вчера анонсировал глава ведомства Виктор Ляшко, привилегии при ужесточении карантина получат не только те, кто прошел полный курс, но и те, кто получил одну прививку. Но только для "желтой" зоны, в "красной" нужен будет полный курс.

Так, внутренних сертификатов будет два: желтый (для одной дозы) и зеленый (для двух доз). Срок действия сертификата с полным курсом вакцинации (как внутреннего, так и международного) будет составлять год, а не полгода, как сейчас.

Кузин объяснил, что после истечения срока в полгода от сертификата нужно будет отказаться и сгенерировать новый.

Что будет со школами

Условия работы школ при усилении карантина остаются практически неизменными - 80% вакцинированных педагогов. Вместе с тем, в "желтой" зоне достаточного того, чтоб 80% учителей получили хотя бы одну дозу вакцины. В "красной" же зоне 80% учителей должны пройти полный курс вакцинации, чтоб школа могла работать. В противном случае, учеба снова перейдет в онлайн.

Когда ужесточат карантин

Как объяснял Ляшко, заседание госкомиссии ТЭБ и ЧС, которая регулирует карантинное зонирование, планируют инициировать уже после того, как вступит в силу решение Кабмина по карантину.

Поскольку у Кабмина традиционное заседание по средам, ближайшее заседание 15 сентября. Однако, правительство может собраться и на внеочередное. Кроме того, по закону, об ужесточении карантина Кабмин должен предупреждать за 7 дней.

Автор: Ирина Гамерская