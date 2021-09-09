Семена тыквы: что будет, если есть их каждый день

Особое место среди всех семян занимают именно тыквенные семечки. Положительных свойств у этого продукта огромное количество. Так что же будет с нашим телом, если употреблять регулярно тыквенные семечки? Какие изменения произойдут, сообщает Здоровый образ.

Примерно около 30 грамм тыквенных семечек будет содержаться примерно 70% суточной дозы цинка. Надо сказать, что это своеобразный рекордсмен по содержанию данного минерала. Также, помимо работы с нашим иммунитетом, цинк очень важен для поддержания здоровья наших костей. Так, он помогает восстанавливать их плотность и предотвращает многие проблемы. Более того, цинк помогает суставам. А еще он очень здорово нормализует наше пищеварение, помогает снижать «плохой» холестерин, то есть липопротеины низкой плотности, и, если мы сидим на диете, стремимся похудеть, то цинк выступает поддержкой в этом направлении.

По наличию фосфора семена тыквы и вовсе настоящие рекордсмены, ведь в 100 г этого продукта содержится 153% суточной нормы минерала. К тому же этот продукт содержит 148% дневной нормы магния и 100 % суточной нормы марганца! А ведь кроме них тыквенные семечки содержат калий, медь, селен, железо и множество других минералов. Но особую ценность белым тыквенным семечкам придают жирные кислоты, среди которых наиболее полезными являются: кофейная и фенольная, синаповая и феруловая, никотиновая, кумаровая и ванилиновая кислоты. Именно благодаря полезным кислотам содержание жиров в этом продукте достигает 45,8 г на 100 г семян. Тыквенные семечки являются щедрым источником растительного белка (24,5 г в 100 г сырья).

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