Минздрав рассмотрит вопрос бустерной дозы COVID-вакцины: условие

Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос введения в Украине бустерной дозы вакцины от COVID-19 после обнародования соответствующих клинических исследований, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в онлайн-интервью медицинскому эксперту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерине Булавиновой.

"Мы будем рассматривать вопрос третьей бустерной дозы только при условии появления адекватных, верифицированных, доказательных данных об ее эффективности. Но этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться не раньше ноября, ведь научные исследования будут обнародованы не ранее конца сентября" , - сказал он.

Кузин добавил, что, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться по отношению не ко всему населению, а только для представителей групп риска.