Рада поддержала законопроект о ежегодной индексации пенсий

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта, сообщает УНИАН.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства" (№4668) проголосовали 317 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, это позволит законодательно урегулировать дату индексации пенсий и возможность обеспечить плановое формирование расходов Пенсионного фонда на соответствующие цели.

"Законопроектом предлагается с 1 января зафиксировать в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" дату индексации пенсий 1 марта, так, как это было раньше" , - сказал он.

По его словам, законопроект также предлагает возобновить индексацию пенсий военнослужащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления и государственным служащим. Кроме этого, планируется ввести право досрочного выхода на пенсию по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с реорганизацией предприятий.

Законопроектом также предусмотрено оказание поддержки родителям детей, которые больны тяжелыми, редкими заболевания, которым не установлена инвалидность, путем назначения досрочной пенсии, и установление единого подхода для определения размера повышений за более поздний выход на пенсию в зависимости от даты ее назначения.