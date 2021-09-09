В Днепропетровской области агрофирма держала в рабстве 120 человек

Сотрудники правоохранительных органов вызволили 120 человек, находившихся в трудовом рабстве на территории Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Владельцы местной агрофирмы подыскивали на вокзалах Днепра, Киева и Одессы людей в сложном жизненном положении и предлагали им работу связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции, обещая зарплату в размере 3−4 тысяч гривен в месяц, трехразовое питание и бесплатное жилье.

Завербованных людей доставляли на территорию агрофирмы, где расселяли в полуразвалившиеся дома, отбирали документы и телефоны и заставляли работать по 12−16 часов в сутки.

При этом обещанную зарплату им не платили, обеспечивая лишь едой сомнительного качества и алкоголем.

На территории домов, где проживали потерпевшие, за ними постоянно следили так называемые бригадиры, которые контролировали их работу, унижали, применяли психологическое давление и физическую силу и не давали покинуть территорию.

На данное время все работники уже освобождены, а пятеро организаторов незаконного бизнеса задержаны.