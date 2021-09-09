Газпром не сможет использовать Nord Stream 2 на полную мощность

Газопровод Nord Stream 2 («Северный поток-2»), если будет введен в эксплуатацию, должен подлежать европейским регуляциям. В таком случае Газпром не сможет его эксплуатировать на полную мощность и вынужден будет использовать для транзита и газотранспортную систему Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский во время XXX Экономического форума в Карпаче (Польша).

"Завершение строительства газопровода при условии, что он будет функционировать в соответствии с европейскими регуляциями, будет означать, что Газпром не сможет его использовать на полную мощность. Если он не сможет этого делать, то вынужден будет в дальнейшем транспортировать газ через Украину. Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2", - подчеркнул Маевский.

В контексте украинско-польского сотрудничества в газовой сфере председатель правления PGNiG подчеркнул, что за 5 лет компания экспортировала в Украину более 3 млрд куб. м природного газа, в частности часть после регазификации с LNG-терминала.