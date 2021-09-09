Глава Запорожской ОГА предложил судиться с Россией из-за медуз

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что курортный сезон 2021 года в регионе провален из-за нашествия медуз, причинами которого стали строительство Керченского моста и действия России, которая для полива выбирает воду из рек, сообщает Деловая столица.

Об этом Старух заявил во время совещания в курортном поселке Кирилловка.

В частности, он напомнил, что в этом году отдыхающих буквально атаковали медузы, которых было необычно много. По словам главы области, нашествие медуз связано со стремительным повышением уровня солености воды в Азовском море. Как отмечают экологи, несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий – в частности из реки Дон.

Глава ЗОГА уверен: реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для полива, а в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и стало поводом для "миграции" медуз к Азову.

Именно из-за действий России, по мнению главы ЗОГА, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором.

Кто должен готовить иски и считать убытки, глава области не сообщил.