Лерос назвал Тищенко "озабоченной обезьяной" и обвинил Зеленского

Народный депутат Гео Лерос прокомментировал инициативу главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о его отстранении от заседаний парламента, сообщает Деловая столица.

Свое видение ситуации Лерос описал на личной странице в Facebook.

"Зеленский дал команду Арахамии осуществить отстранение меня от заседаний Верховной Рады "якобы" из-за драки с Тищенко! Представьте цинизм этих уродов! Посмотрите видео, не было никакой драки! Эта озабоченная обезьяна, которая в девяностые торговала героином, ворвалась на трибуну и пыталась меня куда-то тянуть … где тут драка?" — подчеркнул нардеп.

По его словам, Зеленский " придумал интересный инструмент, чтобы не слышать его критики в зале ".

"На меня каждый раз будет бросаться это животное, после чего меня будут на 5 заседаний лишать права посещать заседания Рады! Это новые стандарты Зеленского, привыкайте! Януковичу такое даже не снилось!" — подытожил Лерос.

Напомним, в четверг, 9 сентября, "слуга" Николай Тищенко напал на внефракционного депутата Гео Лероса во время пленарного заседания Верховной Рады. Лерос выступал в Раде, требуя отчета руководства государства об обстоятельствах провала спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал отстранить нардепов Николая Тищенко и Гео Лероса за драку в Верховной Раде.