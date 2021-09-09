В Украину пришла теплая и солнечная осень: погода 10 сентября

К концу рабочей недели погода﻿ в Украине совсем наладилась. Солнце пока еще греет, и днем кому-то может даже быть жарко. И даже ночью температура воздуха поднялась, и стало почти вдвое теплее, чем было в понедельник.

Итак, в пятницу, 10 сентября, по всей Украине ожидается температура воздуха около 23-26°С днем и от 6 в центре и на востоке до 12°С на юге и в Крыму ночью. Только в Одесской области температура днем будет чуть ниже – 22-24°С, но намного теплее ночью – 12-14°С.

По всей территории страны продолжается не только теплая, но и солнечная погода с небольшой облачностью. В большинстве регионов Украины 10 сентября ожидается ветер около 4-11 км/час. На юге страны и в Крыму средняя скорость ветра будет чуть выше – около 7-14 км/час, в Крыму возможны шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 10 сентября в южных, а также в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 10 сентября ожидается температура от 10 до 24°С в течении дня, небольшой ветер 4-7 км/час и также легкая облачность.