Захват банка в Грузии: заложники свободны, нападавший еще в здании

Нападавший освободил всех заложников из захваченного банка в Кварели. Полиция полностью оцепила территорию, сообщает РБК-Украина.

Известно, что в отделении банка сейчас находится только один вооруженный нападавший. Все заложники были освобождены и правоохранители отвели их в безопасное место.

По предварительной информации, злоумышленник требовал полмиллиона лавров (4 281 814 гривен).

Правоохранители оцепили территорию и принимают все необходимые меры.

Автор: Сергей Пышкин