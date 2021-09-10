Чтобы желудок работал, как часы: как наладить пищеварение
Один из самых частых вопросов к специалисту по питанию: почему ЖКТ работает плохо и что сделать, чтобы наладить пищеварение, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram собрала целый список, чек-лист принципов здорового питания. При помощи этих простых советов легко наладить работу ЖКТ - желудок будет работать, как часы. Уже спустя две недели вы заметите результаты.
Топ-10 принципов здорового питания
- Сидеть при употреблении пищи прямо, не сутулиться, не ставить ноги выше пояса (это профилактика рефлюкса).
- Убирать телефон и любые гаджеты во время еды (при просмотре контента вырабатывается кортизол, который негативно влияет на пищеварение).
- Есть свежеприготовленную пищу (максимум - на второй день). Далее пища начинает разлагаться и становится тяжелой для пищеварения.
- Жевать каждую ложку пищи минимум 20-25 раз (эта привычка вырабатывается не меньше 90 дней - но она суперпомощница вашим ферментам).
- Пить теплую горячеватую воду перед едой, не пить и не запивать холодным.
- Не есть за 2часа до сна (лучше всего - до 19:00).
- Соблюдать режим принятия пищи - есть в одно и то же время, 3 раза в день, соблюдая "окна" примерно в 4 часа.
- Между ужином и завтраком должно проходить не менее 12 часов.
- Не засыпать, не принимать душ после еды - это ослабляет пищеварение.
- Пить чай для пищеварения, использовать специи.
Автор: Татьяна Турчаникова