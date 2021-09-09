Bosch намерен разместить в Украине производственные мощности
ООО "Роберт БОШ ЛТД" (ФРГ) намерено разместить в Украине мощности по производству электроинструментов и в настоящее время изучает варианты локаций, заявил президент группы Bosch в Украине, России, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и Кавказе Штеффен Хоффманн, сообщает Интерфакс-Украина.
"Украина для нас - интересный и важный регион для инвестирования. Есть серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента", - цитирует пресс-служба Министерства экономики Хоффманна по итогам встречи с первым вице-премьером - министром экономики Алексеем Любченко в Киеве в четверг.
"Сейчас в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы", - добавил Хоффманн.
В ходе встречи стороны обсудили преференции для крупных инвесторов, а также важные для Украины направления развития экономики в сферах декарбонизации, зеленой энергетики, накопления энергии.
"Правительство утвердило амбициозные планы, по сокращению выбросов парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом, также большим сегментом национально определенного взноса является повышение энергоэффективности зданий. Именно поэтому украинская сторона будет приветствовать предложения и технические рекомендации по внедрению новейших энергетических стратегий от ведущих производителей", - указало министерство.