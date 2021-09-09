Bosch намерен разместить в Украине производственные мощности

ООО "Роберт БОШ ЛТД" (ФРГ) намерено разместить в Украине мощности по производству электроинструментов и в настоящее время изучает варианты локаций, заявил президент группы Bosch в Украине, России, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и Кавказе Штеффен Хоффманн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина для нас - интересный и важный регион для инвестирования. Есть серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента", - цитирует пресс-служба Министерства экономики Хоффманна по итогам встречи с первым вице-премьером - министром экономики Алексеем Любченко в Киеве в четверг.

"Сейчас в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы", - добавил Хоффманн.

В ходе встречи стороны обсудили преференции для крупных инвесторов, а также важные для Украины направления развития экономики в сферах декарбонизации, зеленой энергетики, накопления энергии.