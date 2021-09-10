Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 сентября 2021
День постановки и достижения целей – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака, сообщает Корреспондент.
В пятницу, 10 сентября, пятый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Скорпион.
Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания. Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.
10 сентября – один из самых ответственных дней, во время которого можно проверить свои возможности и заложить фундамент будущих начинаний. Полезно ставить цели, и достигать их, соблюдая верность принципам.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 сентября 2021
Овен (21.03−19.04)
У Овнов обострится интуиция, что поможет им в выборе правильных решений. Звезды советуют критически оценивать свои поступки и проявить сдержанность в общении с близкими.
Благоприятный день для отдыха, духовных практик и преодоления сомнений.
Телец (20.04−20.05)
Тельцов ожидает хороший день для реализации давних планов и идей. Возможны изменения в личной жизни и происки недоброжелателей.
Чтобы решить все важные дела нужно следить за временем и не отвлекаться на мелочи.
Близнецы (21.05−21.06)
Близнецам предстоят важные решения и множество срочных дел. Вероятен конфликт на работе, который разрешит откровенная беседа.
Также звезды сулят домашние хлопоты и мелкие неприятности в семье. Чтобы все наладить, представителям знака следует проявить гибкость.
Рак (22.06−22.07)
В жизни Раков намечается успех в делах и возникновение серьезных отношений. Чтобы ускорить позитивные тенденции нужно проявить решительность и перестать думать о последствиях.
Звезды обещают хорошее настроение и новые выгодные предложения.
Лев (23.07−22.08)
День Львов пройдет гладко − вероятность трудностей и препятствий минимальна. Представители знака могут смело планировать все, что захотят, однако важно не гоняться за пустыми проектами.
Звезды советуют не ссориться с близкими по мелочам и умерить гордыню.
Дева (23.08−22.09)
Дев ожидает позитивный и продуктивный день. В любой деятельности гарантирован успех, а принимаемые решения окажутся верными.
Важно не забывать о помощи и милосердии, а также найти время для общения с близкими.
Весы (23.09−22.10)
Деловая активность Весов замедлится и события будут разворачиваться не так, как они надеялись. Звезды советуют полагаться на собственный опыт и знания во время решения проблем.
Благоприятный день для анализа ситуации и корректировки планов.
Скорпион (23.10−21.11)
У Скорпионов выдастся спокойный, размеренный день. Звезды советуют провести его, избегая чрезмерных физических нагрузок и суеты.
Не исключен разговор о будущем с любимым человеком. Важно не делать резких заявлений и с пониманием отнестись к чужой точке зрения.
Стрелец (22.11−21.12)
Жизненная энергия Стрельцов будет бить ключом, а их умение убеждать окружающих окажет огромное влияние на дела. Благоприятны любые контакты, встречи, общение активный отдых и развлечения. Некоторое разочарование может принести любовное свидание или поступок партнера. Возможно приглашение на торжество.
Козерог (22.12−19.01)
У Козерогов отлично сложатся отношения с противоположным полом. Одиноких представителей знака ждут многообещающие встречи и знакомства. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным, однако все намерения следует держать при себе.
Водолей (20.01−18.02)
Звезды обещают Водолеям удачный день для решения финансовых проблем, оформления документов и обращения в госорганы. Главное не действовать на свой страх и риск, а все взвесить и прислушаться к советам окружающих. Также рекомендуется не ссориться с руководством – в скором будущем возможно поощрение или продвижение в карьере.
Рыбы (19.02−20.03)
У Рыб заметно ослабляться защитные силы организма, поэтому день стоит посвятить оздоровительным процедурам. Важно избегать перегрузок, употребления алкогольных напитков и любой деятельности, связанной с риском.