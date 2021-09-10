День постановки и достижения целей – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака, сообщает Корреспондент.

В пятницу, 10 сентября, пятый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Скорпион.

Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания. Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.

10 сентября – один из самых ответственных дней, во время которого можно проверить свои возможности и заложить фундамент будущих начинаний. Полезно ставить цели, и достигать их, соблюдая верность принципам.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 сентября 2021

Овен (21.03−19.04)

У Овнов обострится интуиция, что поможет им в выборе правильных решений. Звезды советуют критически оценивать свои поступки и проявить сдержанность в общении с близкими.

Благоприятный день для отдыха, духовных практик и преодоления сомнений.

Телец (20.04−20.05)

Тельцов ожидает хороший день для реализации давних планов и идей. Возможны изменения в личной жизни и происки недоброжелателей.

Чтобы решить все важные дела нужно следить за временем и не отвлекаться на мелочи.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецам предстоят важные решения и множество срочных дел. Вероятен конфликт на работе, который разрешит откровенная беседа.

Также звезды сулят домашние хлопоты и мелкие неприятности в семье. Чтобы все наладить, представителям знака следует проявить гибкость.

Рак (22.06−22.07)

В жизни Раков намечается успех в делах и возникновение серьезных отношений. Чтобы ускорить позитивные тенденции нужно проявить решительность и перестать думать о последствиях.

Звезды обещают хорошее настроение и новые выгодные предложения.

Лев (23.07−22.08)

День Львов пройдет гладко − вероятность трудностей и препятствий минимальна. Представители знака могут смело планировать все, что захотят, однако важно не гоняться за пустыми проектами.

Звезды советуют не ссориться с близкими по мелочам и умерить гордыню.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидает позитивный и продуктивный день. В любой деятельности гарантирован успех, а принимаемые решения окажутся верными.

Важно не забывать о помощи и милосердии, а также найти время для общения с близкими.

Весы (23.09−22.10)

Деловая активность Весов замедлится и события будут разворачиваться не так, как они надеялись. Звезды советуют полагаться на собственный опыт и знания во время решения проблем.

Благоприятный день для анализа ситуации и корректировки планов.

Скорпион (23.10−21.11)

У Скорпионов выдастся спокойный, размеренный день. Звезды советуют провести его, избегая чрезмерных физических нагрузок и суеты.

Не исключен разговор о будущем с любимым человеком. Важно не делать резких заявлений и с пониманием отнестись к чужой точке зрения.

Стрелец (22.11−21.12)

Жизненная энергия Стрельцов будет бить ключом, а их умение убеждать окружающих окажет огромное влияние на дела. Благоприятны любые контакты, встречи, общение активный отдых и развлечения. Некоторое разочарование может принести любовное свидание или поступок партнера. Возможно приглашение на торжество.

Козерог (22.12−19.01)

У Козерогов отлично сложатся отношения с противоположным полом. Одиноких представителей знака ждут многообещающие встречи и знакомства. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным, однако все намерения следует держать при себе.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды обещают Водолеям удачный день для решения финансовых проблем, оформления документов и обращения в госорганы. Главное не действовать на свой страх и риск, а все взвесить и прислушаться к советам окружающих. Также рекомендуется не ссориться с руководством – в скором будущем возможно поощрение или продвижение в карьере.

Рыбы (19.02−20.03)

У Рыб заметно ослабляться защитные силы организма, поэтому день стоит посвятить оздоровительным процедурам. Важно избегать перегрузок, употребления алкогольных напитков и любой деятельности, связанной с риском.