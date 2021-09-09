В Молдове вводят чрезвычайное положение

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении приняла решение о введении в стране с 10 сентября по 30 октября чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, сообщает Деловая столица.

Согласно решению, для людей старше 18 лет вводят новые ограничения на посещение массовых мероприятий.

В частности, теперь, чтобы попасть на концерты, в театры, кинотеатры, ночные клубы, фестивали, проводимые на открытом воздухе и в помещениях, необходимо представить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательные тесты на коронавирус, тесты на антитела или справку о выздоровлении после COVID-19.