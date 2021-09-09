Под обстрел на Донбассе попала следственная группа СБУ

Оперативно-следственная группа СБУ, которая работала возле линии соприкосновения на Луганщине, попала под обстрел гибридных российско-оккупационных войск﻿, сообщает УНИАН.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке, где офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.﻿

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По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались живы.

Украинская спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту вчерашнего обстрела украинских позиций. Это уже 64 производство с начала года, которое СБУ открыла по факту обстрелов только в Луганской области.

Напоминается, что российские оккупационные войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Щастинського района Луганской области. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями крупнокалиберное вооружение.