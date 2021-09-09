В Кремле снова обвинили Украину и США в русофобии

У президента РФ Владимира Путина считают, что украинско-американские отношения "излучают ненависть" по отношению к России, сообщает Деловая столица.

"Украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений излучает русофобство, излучает, буквально, ненависть к нашей стране" , — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это заставляет Кремль анализировать и отслеживать итоги контактов руководства США и Украины.