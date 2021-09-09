Костел святого Николая передадут Римско-католической общине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела святого Николая Римско-католической общине, сообщает Левый берег.

Ранее с такой просьбой обращались члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Распоряжение подписано 7 сентября, сообщили несколько осведомленных с ситуацией источников.

Костел святого Николая - римско-католический костел в Киеве, один из двух, построенных в городе до 1917 года. Расположен в центре на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. С 1980 года здание стали использовать как концертный зал дома органной и камерной музыки.

Сейчас в костеле расположена государственная организация "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".

Автор Ирина Лисогор