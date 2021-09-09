В центре Харькова штанга троллейбуса разбила голову женщине

В центре Харькова на улице Сумской на остановке "Станция метро "Университет" женщине разбило голову внезапно упавшей троллейбусной штангой, сообщает УНИАН.

На место оперативно приехали медики "скорой помощи".

Впоследствии в сети появилось видео жуткого инцидента. На кадрах видно, что на остановке находились много людей, которые также могли пострадать. После того, как штанга упала на голову женщине, потерпевшая сразу упала на землю.

Как сообщается на сайте Харьковской мэрии, пострадавшей окажут необходимую материальную помощь. Об этом заявил замдиректора Департамента инфраструктуры Александр Куколь. Он подчеркнул, что обрыв штанги происходит вне зависимости от технического состояния транспорта, контактной сети или навыков водителя.

Пострадавшую отвезли в больницу скорой и неотложной помощи им. А.И. Мещанинова. У нее диагностировали ушибленную рану головы. Врачи говорят, что симптомов сотрясения мозга нет, обследование продолжается.