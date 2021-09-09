Авторы в соцсетях отвечают за комментарии третьих лиц - ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека принял решение, которое может перевернуть современный интернет. Теперь за содержание комментариев под постами в соцсетях отвечают и авторы постов, которые обсуждают пользователи, сообщает Политика Страны.
То есть блогеров по сути приравняли к СМИ.
Те, кто публикуют статусы в Facebook или видео в YouTube должны, согласно вердикту ЕСПЧ, оперативно удалять комментарии, которые содержат "язык ненависти". Иначе разделят ответственность с хейтером.
На удаление даются сутки. Как это делать, если комментариев тысячи - точного понимания нет. Но уже сейчас ясно, что многие блогеры вынуждены будут просто закрыть обсуждения - хотя бы во избежание провокаций.
С одной стороны, это, конечно, может почистить соцсети от хейта. С другой - больно ударит по свободе слова. И может вообще очень серьезно переформатировать работу соцсетей.