Отравление в школе в Хмельницком: пострадали более 80 детей
Количество пострадавших в результате вспышки кишечной инфекции в одном из учебных заведений Хмельницкого возросло до 85 человек, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
Так, по состоянию на 16:00 зарегистрировано уже 85 случаев заболевания.
"В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослый человек, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз — "Пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит", — говорится в сообщении.
Больные, которых госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, находятся в состоянии средней тяжести. Другие — лечатся дома.
В настоящее время проводятся лабораторные исследования проб, взятых в пищеблоке.