Отравление в школе в Хмельницком: пострадали более 80 детей

Количество пострадавших в результате вспышки кишечной инфекции в одном из учебных заведений Хмельницкого возросло до 85 человек, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 16:00 зарегистрировано уже 85 случаев заболевания.

"В Хмельницкую инфекционную больницу госпитализированы 10 детей и 1 взрослый человек, 74 ребенка лечатся амбулаторно. Предварительный диагноз — "Пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит" , — говорится в сообщении.

Больные, которых госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу, находятся в состоянии средней тяжести. Другие — лечатся дома.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования проб, взятых в пищеблоке.