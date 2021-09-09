Путин и Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства

В рамках встречи президентов РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года, сообщает РБК-Украина.

По словам Владимира Путина, во время встречи с Лукашенко, им удалось согласовать все 28 союзных программ, которые будут приняты завтра в Минске. Уже в конце текущего года, заседание Высшего Государственного совета Союзного государства их утвердит.

"Сегодня согласованы все 28 программ, завтра они будут одобрены на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца 2021 года" , - заявил Путин.

В согласованных документах речь идет об унификации законодательства в сферах трудовых отношений, пенсионного обеспечения, валютных и налоговых систем, борьбе с терроризмом, трудовых отношений, пенсионного обеспечения, интеграции валютных систем.

На пресс-конференции после встречи Путин заявил, что договоренности предусматривают создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, единого рынка электроэнергии и едином рынке газа. Договор о последнем будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Белорусский президент сказал, что единый эмиссионный центр - один из немногих камней преткновения.

"Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос просили нас к этому вопросу пока не подходить. Ни они, ни наши страны не готовы к этому.... Но, думаю, еще в нашу бытность мы с президентом (Путиным) еще решим эту проблему", - сказал Лукашенко.

Путин уточнил, что нынешняя интеграция - это " подход к более тяжелому снаряду ", имея в виду переход на единую валюту.

"Очень важно проведение единой макроэкономической политики, и это все есть в этих картах... Поэтому там видно будет", - заявил Путин.

И он, и Лукашенко заявили, что сегодня политическая интеграция не обсуждалась. Сначала будут интегрировать экономику.

Автор: Сергей Пышкин