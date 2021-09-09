Шмыгаль в Польше рассказал о сценариях выхода из кризиса

Для выхода страны из кризиса, причиной которого стала пандемия коронавируса, есть несколько сценариев, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время дискуссионной панели форума "Европа: направление восстановление" в польском городе Карпач, в которой также приняли участие главы правительств Польши и Словении.

Шмыгаль подчеркнул, что есть несколько сценариев выхода из кризиса, и общим вызовом для стран является обеспечение равномерного и справедливого восстановление для всего общества. Он озвучил ряд приоритетов, без которых невозможно выйти из кризиса.

"Во-первых, необходимо иметь понимание и видение стратегии. Впервые за время независимости Украины мы разработали экономическую стратегию развития до 2030 года, которая содержит более 30 векторов и 12 программ" , — отметил премьер.

Глава правительства добавил, что много усилий Украина сегодня прилагает и для развития медицинской системы.

"Уже в следующем году бюджет на медицину будет превышать бюджет 2019 года в два раза. Параллельно с реформированием медицины мы меняем и подходы. Больше внимания уделяем научной основе, разработкам и производству собственных лекарств и вакцин" , — отметил Шмыгаль.

Кроме того, экономическое восстановление, по словам украинского премьера, невозможно без поддержки правительством и бизнесом инфраструктурных проектов.

"Президент Владимир Зеленский инициировал программу "Большая стройка". В Украине есть возможность строить дороги, восстанавливать инфраструктуру, мосты, аэропорты, вокзалы. Мы много внимания уделяем государственно-частному партнерству, что также является важным направлением преодоления кризиса. Правительства должны взять лидерство, чтобы выводить страны из кризиса, но без поддержки общества и бизнеса невозможно преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся" , — отметил Шмыгаль.

Среди прочего глава Кабмина отметил важность развития "зеленых" проектов, торговли и инвестиционного пространства.