Наказание за драку: Тищенко грозит изгнание из фракции

Партия "Слуга народа" может рассмотреть исключение нардепа Николая Тищенко из провластной фракции. Такое наказание одиозный нардеп может получить за драку на парламентской трибуне, которую он устроил 9 сентября с коллегой Гео Леросом, сообщает Сегодня.

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Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфи﻿ре телеканала "Украина 24".

Качура уточнил, что соответствующий вопрос может быть рассмотрен буквально на следующем заседании фракции.

"У нас есть регламентные процедуры, мы этот вопрос обсудим. Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом. Думаю, что если будет необходимость, мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании фракции" , – сказал Качура.

Говоря о виновных в конфликте, депутат назвал таковыми и Лероса, и Тищенко.