Портал "Дія" сегодня не будет работать: причина

Портал государственных услуг "Дія" 10 сентября не будет работать в связи с установкой обновлений, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает "Дія" в Facebook.

"Сегодня ночью "Дія" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала – 2:00 субботы, 11 сентября.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее" , – заявили в там.

При этом в "Дії" уточнили, что обновления происходят на портале "Дія" — https://diia.gov.ua/, а не в приложении.