Портал "Дія" сегодня не будет работать: причина
Портал государственных услуг "Дія" 10 сентября не будет работать в связи с установкой обновлений, сообщает УНИАН.
Об этом сообщает "Дія" в Facebook.
"Сегодня ночью "Дія" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.
Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала – 2:00 субботы, 11 сентября.
"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", – заявили в там.
При этом в "Дії" уточнили, что обновления происходят на портале "Дія" — https://diia.gov.ua/, а не в приложении.
"Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", - сказано в сообщении.