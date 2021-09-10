Курс валют Нацбанка на 10 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 10 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 9 сентября, снизился на 2 коп до 26.73 за 1 доллар.

Евро подешевел на 1 коп до 31.62 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 36.96 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 29.14 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.98 за 1 польский злотый.