Получить авто из-за границы стало проблемой

Стоимость импортных подержанных автомобилей в Украине за последние недели выросла, а сроки доставки из США и Южной Кореи – увеличились, сообщает UBR.

Среди причин, которые называют опрошенные эксперты, фигурируют как экономические факторы, так и стихийные происшествия.

"Охота" за контейнерами

Юго-восточную часть Соединенных Штатов Америки поразил ураган "Ида", повлекший за собой человеческие жертвы. Природа повлияла и на поставки популярных в Украине "битков" – сроки их доставки увеличились.

По словам директора компании Automax Александра Короля, на три-четыре дня машины дольше доезжают с аукционов в портовые терминалы.

Однако основная проблема связана с контейнеровозами.

"Китай очень сильно готов переплачивать за логистику… Они вышли из пандемии, пошло производство, пошли заказы…" , – отметил он.

Экономика этой страны после кризиса, вызванного коронавирусом (Covid-19), восстанавливается ускоренными темпами. При средней стоимости аренды контейнера в $3,5-4 тыс., китайские производители согласны платить в три-четыре раза больше. Иногда ставка доходит даже до $16-18 тыс./контейнер, поделился своими наблюдениями Александр Король.

Такая "логистическая война" не могла не отразиться на поставках авто из США. По данным директора Automax, на Западном побережье США терминалы забиты под завязку, автомобили физически некуда ставить.

Участники рынка иногда даже рассматривают варианты по перевозке купленных автомобилей с Западного на Восточное побережье. Цена такой услуги доходит до $1,5-2 тыс., что естественным образом отражается на конечной стоимости авто в Украине.

Машины с "западных терминалов" дешевеют

Вместе с этим из-за загруженности терминалов цены на машины и их доставку через "западно-американское" направление заметно снизились.

Если на прошлой неделе автомобиль стоил, скажем, $12-13 тыс., то на этой – уже $7-8 тыс., рассказал Александр Король. Однако несмотря на перечисленные негативные факторы, импорт подержанных легковушек из США не иссякает.

Правда, если раньше украинским покупателям приходилось ожидать автомобиль из-за океана шесть-восемь недель, то теперь этот срок увеличился до 10-12 недель.

"Рынок вырос очень сильно" , – констатировал эксперт.

По его словам, некоторые модели – например, Volkswagen Passat – уже выгодней покупать в Украине, чем ожидать из-за рубежа.

В Азии – тоже туго

Эксперт авторынка Анатолий Ноздричкин среди основных причин дефицита и подорожания контейнерных перевозок также называет оживление китайской экономики.

Глобальные процессы отразились и на украинских покупателях, и на участниках рынка.

Если раньше продавцы выставляли цены, например, на уровне $15 тыс., то сейчас – уже $15,5-16 тыс. При этом заработок продавцов уменьшился на 3-4%, отметил он.

По его наблюдениям, минимальные задержки при отправке авто из США в настоящее время составляют две недели. Их нужно прибавить к среднему трехмесячному сроку ожидания авто из-за океана.

Хотя, отметил он, есть и ускоренный вариант – через немецкий порт "Бремерхафен" и оттуда автовозом в Украину. Такой маршрут занимает 15-16 дней.

Загоняют авто прямо на палубу

Все вышеперечисленные негативные тенденции коснулись и азиатского направления.

В качестве альтернативы подорожавшим контейнерным перевозкам в Южной Корее активизировалась компания Roro. Она среди прочего предлагает перевозку легковых автомобилей на палубе корабля, а не в контейнерах (вместимость которого составляет, условно, от двух больших джипов до четырех-пяти автомобилей поменьше).

Такой вариант не подходит для транспортировки подержанных авто из США, отметил Александр Король.

"На палубе могут ехать только те машины, которые целы, которые заезжают-выезжают своим ходом. А 95% "американцев" – битые, их физически невозможно на палубу поставить" , – подчеркнул он.

По его словам, упомянутые негативные тенденции пока не вызвали подорожания на местном рынке.

"Цены могут вырасти на дорогие машины, не "битые", не "Америку"…" , – предположил директор Automax.

Нормализации ситуации с контейнерными перевозками он ожидает не ранее весны следующего года.

Средний чек за готовый автомобиль сейчас колеблется в пределах $10-15 тыс.

У кого все хорошо с доставкой

На сегменте новых автомобилей глобальные пертурбации не оказали заметного влияния. С их доставкой в Украину "нет никаких проблем", заявил гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"В этом году будет продано 100 тыс. авто. Если бы не дефицит микрочипов и полупроводников, то, думаю, мы бы и 150 тыс. "взяли" , – спрогнозировал он.

Ряд автокомпаний объявил планы по сокращению производства в связи с дефицитом комплектующих. Например, сообщил эксперт Анатолий Ноздричкин, такие заявления прозвучали со стороны таких грандов индустрии, как Toyota, General Motors и ряда других.