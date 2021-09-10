Новая почта и DHL предупредили о возможном коллапсе

Без документов получить посылку в Украине будет нельзя. На днях финансовый парламентский комитет утвердил законопроект, в котором содержатся новые требования к получателям: при вручении почтовых заказов нужно будет предоставлять операторам копию паспорта и идентификационного кода (ИНН), сообщает UBR.

Почтовые операторы сразу же переполошились и предупредили, что в случае одобрения данной инициативы на рынке произойдет "коллапс".

Авторы законопроекта утверждают, что документ усовершенствует, ускорит и повысит эффективность таможенного контроля и оформления товаров, которые пересылаются в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Иными словами, народные избранники пытаются таким образом жестче бороться с контрабандой.

Законопроект также должен создать условия для удешевления и облегчения администрирования и учета отправлений путем внедрения е-реестров международных почтовых и быстрых отправлений, данные для которых будут подавать операторы и экспресс-перевозчики для декларирования перемещаемых товаров.

Гендиректор DHL Express в Украине Вадим Сидорук выразил уверенность, что Рада таки примет законопроекты уже на днях. В таком случает операторы будут писать обращение непосредственно президенту Зеленскому, который должен будет еще поставить на документе свою подпись.

Почтоматы закроют, набегут очереди

Операторы подняли панику и заявили, что депутаты "воюют с ветряными мельницами". Дело в том, что в Украину контрабанда поступает не через посылки и операторов, а другими путями – через границу, например, посредством фур, лазов и т.д.

"Через почтовых и экспресс-операторов контрабанда не поступает. Это невозможно. Они – "белые" компании с е-реестрами, которые подаются в таможню. Плюс, при экспресс-доставке нет возможности каким-то образом провести груз, который не будет задекларирован или не оформлен", – поясняет директор Nova Poshta Global Юрий Беневитский.

А вот на границе перевоз контрабанды – системная работа с огромными партиями. Эта "индустрия" существует, по словам Беневитского, уже 30 лет. Иногда в единичных случаях у таможенников появлялись подозрения, что экспресс-операторы провезли контрабанду, но в конечном счете эти догадки "никак не подтверждались".

Во всяком случае операторы четко предупредили – покупатели (как граждане, так и компании) не смогут получать заграничные посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматы. В отделениях по всей стране люди начнут толпиться в очередях, поскольку увеличится время выдачи конкретного заказа.

Фактически система доставки будет парализована по всей стране у всех операторов доставки – как почты, так и экспресс-грузов. Словом, пострадают лишь клиенты, которые заказывают на международных онлайн-площадках товары для себя.

Почтовики не готовы к сбору данных

Участники рынка добавляют, что когда клиенты покупают товар на AliExpress, Amazon или другой площадке, у них не запрашивают копии паспорта или идентификационного кода, так как это незаконно. Плюс ко всему, сегодня ни одна логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации таких данных.

"Если мы начнем собирать эти данные, то вопрос: как мы будем это верифицировать? У нас миллионы посылок в месяц. Как собрать со стольких людей паспортные данные? И как проверить, что это именно те люди? Верификация проходит на моменте покупки, а не при доставке или таможенном оформлении" , – утверждает Юрий Беневитский.

Именно так работает индустрия электронной коммерции. И никак по-другому, добавляет эксперт. Например, на Amazon покупатель сначала регистрируется. И только потом получает возможность что-то купить. На AliExpress – та же история. В Украине же появление таких норм чревато накоплением у операторов критического объема грузов.

Директор Nova Poshta Global убежден, что новый закон просто-напросто отберет у украинцев возможность скупаться на международных e-commerce площадках. А с обработкой грузов и их выдачей операторы просто не будут успевать.

Гендиректор DHL Express Сидорук, в свою очередь, добавляет, что с клиентами еще надо будет подписать соглашение на обработку личных данных.

Он обратил внимание, что в таком случае операторам придется существенно наращивать штат, нести убытки, а также серьезно увеличивать размеры таможенных складов.

"Люди должны будут предоставлять фотокопии паспортов и ИНН, с получателем нужно подписать разрешение на использование его данных. Число людей, которые бы занимались обработкой информации, должно быть громадным. Хотят еще ввести е-реестры, где информация будет подтягиваться по имени. Но как?" – вопрошает он.

Например, объясняет Вадим Сидорук, получатель – условный Иваненко Иван Иванович. Но людей с таким именем в Украине уйма. Вот и возникает вопрос, каким образом система будет определять, что это именно тот получатель, который нужен. В автоматическом режиме система не заработает. Для сбора и обработки данных нужны "живые" рабочие руки.