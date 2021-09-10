Дания первой в ЕС отменила все COVID-ограничения

В пятницу, 10 сентября, Дания первой в Европейском Союзе отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Такой шаг одобрили органы здравоохранения еще в конце августа, сообщает Обозреватель.

Медики говорили, что коронавирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.

"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании в течение такого длительного периода времени – это основа того, почему мы становимся сильными" , – сказал министр здравоохранения Магнус Хойнике.

Теперь в Дании больше не будут требовать COVID-пропуск для входа в рестораны, спортивные центры или ночные клубы. Также дети больше не будут автоматически отправляться домой, если они вступят в тесный контакт с зараженным коронавирусом. Люди могут снова вернуться в офис на работу, а школы открыты. Отмечается, что на карантин отправляются только инфицированные.

Добавим, что в Дании с 13 августа было разрешено находиться в общественном транспорте без маски.

В стране полностью вакцинировали почти три четверти взрослого населения, а показатели госпитализации от COVID-19 низкие.

По состоянию на 10 сентября в Дании коронавирусом заболели более 350 тысяч человек, скончались от болезни свыше 2,6 тысяч пациентов.