Данилов заявил о готовности армии освободить Донецк

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет приказ верховного главнокомандующего, заявил в эфире телеканала 1+1 секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Лига.net.

По словам Данилова, украинская армия может выполнить любое задание. Он отметил операцию по эвакуации из Афганистана, выполненную украинскими военными, которую "ни одна страна мира не могла выполнить".