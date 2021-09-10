Данилов заявил о готовности армии освободить Донецк
Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет приказ верховного главнокомандующего, заявил в эфире телеканала 1+1 секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Лига.net.
По словам Данилова, украинская армия может выполнить любое задание. Он отметил операцию по эвакуации из Афганистана, выполненную украинскими военными, которую
"ни одна страна мира не могла выполнить".
"Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк, Луганск – они могут это сделать, но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть. Кто за это будет нести ответственность", – заявил Данилов.