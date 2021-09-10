ЕС обновил перечень стран, откуда разрешен въезд

Европейский союз принял решение об исключении Албании, Сербии, Армении и еще нескольких стран из списка, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Европейская правда.

"После пересмотра в соответствии с рекомендацией по постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список был добавлен Уругвай, а Албания, Армения, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Япония и Сербия были удалены из списка " , - говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, это решение не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 13 стран, в том числе Украина.