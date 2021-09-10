Как дефицит микрочипов отразился на авторынке Украины

Мировой автомобильный рынок страдает от дефицита микрочипов и полупроводников. Автомобильные гиганты останавливают свои заводы, временно сокращают модельный ряд и увеличивают сроки поставок заказанных в производство моделей, сообщает Autoconsulting.

Понятно, что благодаря наличию складов у наших импортеров, в Украине до поры до времени все это не ощущалось. Или ощущалось не так остро, как в странах ЕС. Тем не менее, последствия глобального дефицита уже проявляются и у нас.

Как сообщили в пресс-службе компании “Еврокар”, до июля материнской ŠKODA AUTO удавалось минимизировать производственные потери из-за нехватки микросхем и, в целом, выдерживать сроки по поставкам. Однако, недавние вспышки COVID-19 в Азии, в частности, в Малайзии, вынуждают производителей полупроводников снова останавливать работу предприятий. Это привело к корректировке производства автомобилей в масштабах всей отрасли и коснулось ŠKODA AUTO. В настоящее время недельный объем производства сокращен, в соответствии с количеством доступных компонентов. Это означает, что некоторые из автомобилей, заказанные клиентами, будут поставлены с опозданием. Это касается и Украины.

По информации, которую сайт получил из пресс-службы компании “АВТ Бавария Украина”, здесь по ряду моделей BMW и Mini уже есть перебои с поставками. В целом, планы по поставкам сдвигаются от одного до нескольких месяцев.

Как сообщили в пресс-службе компании «Порше Украина», в третьем квартале дефицит полупроводников стал заметнее влиять на наличие некоторых опций в автомобилях. Это, соответственно, приводит к задержке в поставках моделей брендов Volkswagen, SEAT и CUPRA. У бренда Audi наблюдается скорее дефицит склада из-за повышенного спроса на автомобили премиум-сегмента, за счет общей ситуации на рынке.

Дефицит полупроводников влияет на производство и поставку автомобилей в масштабах всей отрасли, но в приоритете Концерна VW свести к минимуму последствия глобальной ситуации. И “Порше Украина”, и заводы-производители стараются удовлетворить спрос и ожидания своих клиентов.

В то же время, в пресс-службе компании “Ниссан Мотор Украина” сообщили, что Nissan в Украине пока не затронула данная проблема. Автомобили есть в наличии, а проблем с поставками пока нет. Поэтому, очередную новинку - абсолютно новый Nissan Qashqai, как и планировали, у нас презентуют нынешней осенью.

По информации из пресс-службы компании “Рено Украина” дефицит полупроводников и микрочипов не стал критичным для марки на нашем рынке. Могут быть некие вопросы с поставками автомобилей Renault точечного характера. В целом, ситуация под контролем и мониторится постоянно.

Будет ли дефицит авто и рост цен

На вопрос, способны ли существующие задержки с поставками создать дефицит новых автомобилей в Украине, однозначного ответа у импортеров нет.

В пресс-службе компании “Еврокар” сообщили, что количество недопоставленных авто напрямую будет зависеть от наличия комплектующих у производителя. В настоящее время дефицит автомобилей нет, но срок поставки увеличен по всем моделям Skoda. Что касается роста цен, то в пресс-службе на данный момент ожидают, что до конца года будет стандартный прайс-лист.

В пресс-службе “Ниссан Мотор Украина” сообщили, что на данный момент на изменение цен на автомобили Nissan в Украине влияют только курсы валют и конъюнктура рынка. В компании внимательно следят за ситуацией с полупроводниками и отмечают повышение цен производителями полупроводников на свою продукцию. И здесь не исключают, что это, в свою очередь, может повлечь за собой и увеличение стоимости самих автомобилей.

В пресс-службе “АВТ Бавария Украина” сообщили, что дефицит автомобилей уже есть. И здесь не отрицают возможность подорожания каких-то моделей BMW и Mini.

Пресс-служба компании “Порше Украина” не отбрасывает дефицит тех моделей, которые пользуются наибольшим спросом. Это, например, у Audi линейка Q-моделей, у Volkswagen – модели SUV-сегмента. Также здесь говорят о вероятности незначительного подорожания автомобилей из-за повышения стоимости на производственное сырье. На данном этапе в компании стараются максимально нивелировать такие тенденции, чтобы удовлетворить спрос своих клиентов.

Когда все нормализуется

Похоже, что это непростой вопрос. Кто-то из производителей говорит, что дефицит микрочипов удастся побороть не раньше, чем в 2023-м. Кто-то - что есть надежды на нормализацию ситуации уже в 2022-м. В любом случае, это произойдет не так скоро, как хотелось бы.

В пресс-службе компании “Еврокар” прогнозируют, что поставки авто в Украину нормализуются в первом квартале 2022 года. Здесь не видят предпосылок к тому, чтобы все стабилизировалось к концу нынешнего года.

В пресс-службе “АВТ Бавария Украина” считают, что поставки нормализуются не ранее 3-4 кв. 2022 г.

По информации из пресс-службе компании “Порше Украина”, завод-производитель всеми силами старается минимизировать последствия глобальной нехватки полупроводников для своих клиентов и планирует привлечь дополнительные рабочие мощности. Поэтому, здесь надеются на скорое возобновление обычного графика. Немного добавляет оптимизма и то, что несмотря на задержки поставок новых автомобилей, в компании не меняют первоначальный прогноз объема украинского рынка на 2021-й год.

Вот так глобальный дефицит микрочипов уже влияет на украинский авторынок. Сайт продолжит следить за ситуацией и оперативно будет информировать наших читателей.