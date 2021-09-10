В СНБО прокомментировали союзные договоренности Путина и Лукашенко

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина осознает угрозы договоренностей президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, однако пока "все под контролем", сообщает Корреспондент.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

Глава СНБО отметил, что "братание" Беларуси и России длится уже не первый год, а Лукашенко "начинает новый период единения с РФ".

"Мы понимаем, что Путин имеет желание захватить себе Беларусь, но понятно, что речь не идет ни о каких братских отношениях" , - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что данное "братание" не является новым вызовом для Украины.

"Мы четко осознаем, какие угрозы у нас есть со стороны Беларуси и России. Мы этим вопросом занимаемся не только сегодня, а еще с первого дня как только президент назначил меня на должность" , - объяснил Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас "все под контролем".