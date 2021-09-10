"Это красный свет для человечества" – генсек ООН об отчете о глобальном потеплении

Совсем недавно у ученых появилась возможность уверенно прогнозировать изменения климата по регионам, новости далеко не радуют. Экологи в панике, а всемирные организации защиты окружающей среды призывают немедленно прекратить или даже на законодательном уровне запретить сжигать уголь и ограничивать любые другие источники вредного парникового газа, сообщает Обозреватель.

Согласно этим прогнозам, в Украине, например, снег зимой станет настоящим праздником, если вообще не басней, которую вы будете рассказывать своим внукам. Средняя температура будет -5° C. А вот Крым и Одесса превратятся в лакшери-курорты с пальмами, оливковыми деревьями и садами апельсинов. Если вы думаете, что это лето было жарким, то лучше приготовьтесь. Потому что минимум месяц с температурой выше 40° C еще может ожидать в будущем.

Экологи бьют тревогу из-за глобального потепления

The Guardian на первой полосе под заголовком "Самое строгое предупреждение о серьезных неизбежных и необратимых изменениях нашего климата" рассказывает и о других подробностях глобальных изменений климата. В частности, цветущие сегодня острова Тихого океана ждет засоление, циклоны и бесконечные засухи. А некоторые из них – вообще исчезнут с карты за того, что потепление способствует подъему уровня мирового океана.

Стоит добавить, что все эти апокалиптические прогнозы могут сбыться буквально за каких-то несколько десятков лет. Если мировые лидеры не примут важные решения в пользу противодействия потеплению – такая картина будет вполне реальной уже к 2100 году. А по наиболее качественным прогнозам уже через два десятилетия температура повысится на 3°C.

Через два десятилетия температура на планете может повыситься на 3°C.

Именно так СМИ описывают новый, шестой, отчет о глобальном потеплении от Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Они же известны как IPCC, группа созданная Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде в 1988 году со штабом в Женеве. Их главная цель – собирать и исследовать всю известную науке информацию об изменениях климата и глобальном потеплении. После чего они делают отчеты для "правящей верхушки", чтобы привлечь их внимание к важности проблемы.

Только над последним отчетом, с 2015 по 2022 год, работают 234 ученых из 66 стран мира. А их кропотливый труд был создан на фундаменте более чем 14 000 научных публикаций.

Гутерреш предостерег человечество от использования ископаемого топлива и вырубки лесов

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН предупредил:

"Этот отчет – красный свет для всего человечества! Тревожные колокола уже оглушают, а доказательства неопровержимы: использование ископаемого топлива и вырубка лесов душит нашу планету и ставит миллиарды людей под непосредственный риск".

IPCC представили интерактивный атлас для всех желающих ознакомиться с экологической ситуацией на планете

Также вместе с отчетом IPCC представили совершенно новый взгляд на информацию о глобальном потеплении. Они разработали и презентовали у себя на сайте Интерактивный атлас. Это невероятно гибкий и одновременно простой инструмент, куда компактно собрали все знания человечества о проблеме. Каждый желающий, даже кто совсем не разбирается в экологии, может зайти и посмотреть изменения климата в своем регионе за различные периоды времени или мировые тенденции, крутя виртуальный земной шар.