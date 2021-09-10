В Минздраве пояснили, зачем носить маски вакцинированным

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин пояснил, что даже вакцинированные граждане должны носить защитные маски, сообщает Зеркало недели.

"Сейчас мировое сообщество рекомендует продолжать носить маски даже тем людям, которые получили полный курс прививок" , - отметил Игорь Кузин в эфире программы "Право на власть".

Он добавляет, что вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения болезни или от риска умереть, но оставляет за собой риск инфицирования.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подтвердил, что в Минздраве предусмотрены наказания за нарушение карантинных ограничений и рассказал о планах совместных рейдов с полицией.