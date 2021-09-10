Блинкен подтвердил "регулярные контакты" США с талибами

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что американская сторона ведет переговоры с представителями "Талибана", в частности по эвакуации из Афганистана граждан США и других стран, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Госдепа, распространенном в связи с вылетом из Кабула эвакуационного чартерного рейса.

"Наша команда в Дохе (столице Катара - ред.), а также специальный представитель Залмай Халилзад в последние дни регулярно контактировали с представителями талибов" , - сообщил Блинкен.

Он отметил, что американская сторона и международные партнеры положительно оценили действия "Талибана", способствовавшего тому, что этот эвакуационный рейс состоялся.

Госсекретарь США также выразил благодарность региональным партнерам, в частности властям Катара, которые также обеспечили этот полет. В то же время Блинкен отметил, что в Афганистане еще остались граждане США, и американское правительство готово содействовать их эвакуации.