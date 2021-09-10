НБУ повысил учетную ставку: как поведут себя гривневые вклады

Вчера, 9 сентября, Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5%, до 8,5%. Сигнал для экономики понятный – регулятор опасается инфляционного давления на фоне готовности Америки сокращать стимулирующие экономику меры, а также из-за опасений удорожания товаров на мировой арене, сообщает UBR.

Как заметил аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, такие предупредительные меры НБУ проводил уже три раза на протяжении 2021 года. Итого с декабря ставка была повышена с 6 до 8,5%. Инфляция в стране, при этом, за 7 месяцев этого года составила 6,5%, базовая – 4,2%.

Для покупателей украинских ОВГЗ интерес актива автоматически увеличивается.

Для банковского сектора в целом сигнал негативный, учитывая последний отток денежных средств. За июль номинальный портфель средств физлиц в банки сократился почти на 7 млрд — до 693,5 млрд грн.

"Мы понимаем, что повышается вероятность девальвации гривны и население принимает решение изымать деньги из сектора в национальной валюте. Это значит, что несмотря на повышение учетной ставки банки вряд ли значительно увеличат ценовые предложения по вкладам в гривне. Сектор в целом не на подъеме", – заметил Орыщак.

Риски девальвации сохраняются, несмотря на решение повысить ставку со стороны НБУ, значит население не будет рассматривать вклады с более высоким приоритетом, чем покупку иностранной валюты.

"Логика такова, что обычно в мире центральные банки повышают учетную ставку, когда наблюдается экономический подъем страны, а в нашем случае триггером для повышения ставки является риск инфляционного давления" , – добавляет аналитик ЦБТ.

Расчет НБУ на то, что потребление сократится из-за привлекательности депозитных предложений и это сдержит инфляцию эксперт не поддерживает, так как темпы роста доходов населения не соответствуют темпу роста цен уже сейчас.