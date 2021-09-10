Очки для компьютера: разновидности, кому они нужны, как правильно выбрать

Существует мнение, что очки для компьютера нужны только тем людям, которые работают в офисе или дома, постоянно взаимодействуя с монитором. Это правда, но лишь отчасти. Далее подробно о том, какие бывают очки, как их выбрать, в каких случаях без них можно обойтись, а в каких - нет, сообщает УНИАН.

Нужно ли носить очки для компьютера - кому они необходимы

Врачи-офтальмологи считают, что такой девайс можно приобрести, если вы:

беспрерывно работаете за компьютером с текстами, таблицами, графиками или мелкими деталями;

проводите за экраном монитора более 4 часов в день;

смотрите фильмы перед сном (акцент на фразе "перед сном");

выполняете действия, перечисленные выше, но с телефона.

Очки для компьютера не нужны людям, которые посвящают работе за ноутбуком 2-3 часа в день или меньше. Без них также могут обойтись и те, кто пользуется компьютером ситуативно, периодически поглядывая в монитор - например, работники складов, когда данные в системе нужны только для оформления накладной, а вся остальная работа выполняется без компьютерной техники.

Люди, которые работают дизайнерами, очки для компьютера купить могут, но им не понравится - цвета и оттенки искажаются, что недопустимо для такой деятельности.

Что такое очки для компьютера и в чем их преимущество

Любые очки, в том числе и компьютерные, состоят из оправы и линзы. Оправа может быть какой угодно - на ваш вкус, а вот особенности линзы делят очки на несколько категорий:

имиджевые - так называемые "нулевки", в которых линза никаким эффектом не обладает;

для зрения - те, что необходимы людям с нарушениями зрения;

компьютерные - в которых линза защищает глаз от синего спектра экрана.

Появление компьютерных очков никогда бы не произошло, если бы не два фактора:

Абсолютно все источники света, в том числе компьютеры и смартфоны, излучают свет синего спектра, а он вреден для глаз. Нюанс в том, что синий цвет близок к фиолетовому - тоже вредному. Но человек естественным образом защититься от него не может, это не предусмотрено эволюцией, так как в природе синий или фиолетовый свет не встречается. Всё, что мы видим - это отраженный свет. Единственная опасность - солнце, поэтому и говорят, что на солнце смотреть нельзя.

Глаза нуждаются в смене фокусировки. Единственная мышца в теле человека, которая расслабляется, когда движется - это глазная. Работая за компьютером, мы постоянно смотрим в одну и ту же плоскость, практически не меняя направление взгляда. Соответственно, мышцы глаз находятся в напряжении и не расслабляются.

Как выбрать очки для компьютера - виды аксессуаров

Всего существует два типа линз и, соответственно, очков:

Blue Blocker - наиболее популярная модель, по названию можно понять функциональность - линза блокирует синий свет экрана. Какое-то время назад такие очки выпускали с желтыми линзами, потому что никаких других не было. Цвет выбран не просто так - желтый оттенок считается естественным светофильтром и отсекает синий.

Благодаря развитию технологий сейчас в продаже можно встретить модели с желтыми линзами, но не цветовыми, а спектральными. Суть цветовых заключается в том, что сама линза будет прозрачной или с легким оттенком синего, а, надевая очки, вы увидите желтый цвет.

Принцип действия простой: чем насыщеннее тонировка - тем больше защита. Спектральные модели действуют иначе - они практически не меняют оттенок. Разницу заметит только дизайнер, которому важно отличать 100 оттенков синего.

Итого, очки типа Blue Blocker бывают двух видов:

те, что отсекают весь синий спектр - они дешевле и носить их можно не более 8 часов;

те, что отсекают лишь часть синего спектра - цена их выше, но такую модель можно носить постоянно.

Разгрузочные линзы - необходимы, чтобы избежать напряжения глаз от фокусировки на одной плоскости. Суть в том, что в таких очках к линзе внизу добавляют 0.5 диоптрии.