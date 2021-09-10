На базе ВВС США в Огайо произошла стрельба

Вчера, 9 сентября, в США снова произошло чрезвычайное происшествие, связанное с применением огнестрельного оружия. Перестрелка вспыхнула на военной базе ВВС США, сообщает Страна.UA.

После начала стрельбы командование базы Военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон (расположена в окрестностях города Дейтон, штат Огайо - Ред.) экстренно объявило боевую тревогу. Доступ на территорию базы, к летным полям и казармам был полностью закрыт. Все здания были временно переведены на автономный режим самообеспечения жизнедеятельности.

Об этом заявили в пресс-службе 88-го авиакрыла этой базы.

"Около 21:25 (04:25 по киевскому времени - ред.) экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон. Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме" , - заявили военные.

Между тем к базе ВВС США оперативно подтянулись съемочные группы американских телеканалов, которые выдавали в эфир сообщения о том, что на территории базы по громкоговорителю постоянно повторяется одно и то же сообщение, что на территории введен "закрытый режим".