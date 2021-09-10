В России заговорили о возврате Крыма Украине. Один из депутатов высказался о принадлежности полуострова и не стал подтверждать мнение российского президента о том, что оккупированные территории якобы входят в состав РФ, сообщает УНИАН.

С таким заявлением выступил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.

По словам Бондаренко, если его партия придет к власти, в России пройдет референдум для жителей оккупированного Крыма. Жители полуострова, уверяет депутат, смогут самостоятельно решить, хотят ли они быть оторванными от Украины.

Российский политик не поддерживает кремлевскую идеологию о том, что Крым якобы является частью РФ. Депутат утверждает, что жители полуострова являются украинцами, а не россиянами.

В России на заявление Бондаренко отреагировали неоднозначно. Российские СМИ сразу же начали сравнивать депутата с оппозиционером Навальным, который имеет аналогичную позицию и не поддерживает оккупацию Крыма. Помимо этого, в некоторых изданиях появились недвусмысленные намеки, в которых указано, что сейчас Навальный находится в тюрьме.

Российский депутат действительно поддерживает оппозиционера и ранее даже выходил на митинги в его поддержку. За это российская полиция привлекала его к административной ответственности. Сумеет ли Бондаренко прийти к власти и выполнит ли он свое обещание о возвращении оккупированного Крыма - пока что не известно.