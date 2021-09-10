Квартиры и дома дорожают: самые выгодные для вложений регионы
Далеко не все регионы Украины выгодны для вложений в недвижимость. Первичный рынок жилья инвестиционно привлекательный только в восьми, а вторичный – в 14-ти областных центрах, сообщает UBR.
Такими результатами исследования поделился инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько.
Первичный рынок
В прошлом году году наиболее выгодными для вложения средств в первичный рынок жилья были следующие регионы:
- Винницкая область – тут, по сравнению с 2019-м, цены на "первичку" в долларовом эквиваленте выросли на 25,5%;
- Хмельницкая – на 14,9 %;
- Закарпатская – на 13,4%;
- Херсонская – на 12,9%;
- Донецкая – на 12,6%;
- Волынская – на 12,6%;
- Черкасская – на 11%;
- Ровенская – на 10,8%;
- Николаевская – на 10,5%.
Среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются:
- в Виннице рост цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 года составляет 26,6%;
- в Хмельницком – 16,9%;
- Луцке – 15,1%;
- Киеве – 14,8%;
- Черкассах – 11,8%;
- Сумах – 11,8%;
- Ровно – 10,7%;
- Херсоне – 10,3%.
"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего госзайма, проценты по банковским депозитам", – отметил Шепетько.
Однако, добавляет он, рост цен на "первичку" в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялся доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физлиц, которые составляли 8,7%.
Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.
Вторичный рынок
На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее выгодными для вложений областями Украины в 2020 году были:
- Хмельницкая – рост цен в долларовом эквиваленте на 18%;
- Черниговская – 15 3%;
- Днепропетровская – 14,7%;
- Ровенская – 14,2%;
- Киевская – 13,4%;
- Полтавская – 13,3%;
- Волынская – 12,9%;
- Винницкая – 12,5%;
- Сумская – 12 2%;
- Закарпатская – 11,3%;
- Кировоградская – 11,2%;
- Запорожская – 11,1%;
- Житомирская – 11%;
- Черкасская – 10,6%.
В облцентрах по данному показателю высокие позиции в 2020 году занимали:
- Хмельницкий – стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%;
- Чернигов – на 16,2%;
- Сумы – на 15,9%;
- Полтава – на 15,2%;
- Ровно – на 14,2%;
- Запорожье – на 13,4%;
- Краматорск – на 13,1%;
- Луцк – на 13,1%;
- Ужгород – на 13,1%;
- Житомир – на 12,9%;
- Черкассы – на 12,8%;
- Северодонецк, где на момент проведения исследования размещалось руководство Луганской области – на 12,5%;
- Днепр – на 11,9%;
- Киев – на 11,2%;
- Винница – на 11,1%.
Темпы роста недвижимости в вышеуказанных регионах превышали доходность от альтернативных инвестиций.
"Темпы роста цен в 2020 году на вторичном рынке жилой недвижимости в долларах в Донецкой (9%) и Харьковской (8,8%) областях, а также в Кропивницком (10,2%) были на уровне доходности с альтернативными источниками инвестиций", – рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон".
Он также отметил, что в других регионах и областных центрах страны темпы роста цен на "вторичке" были ниже доходности от ОВГЗ и процентов по банковским депозитам.
Частные дома
В рейтинге инвестиционной привлекательности в сегменте домовладений наиболее выгодными регионами стали:
- Киевская область – по итогам 2020-го рост цен в долларах на уровне 18,2%;
- Кировоградская – рост на 17,5%;
- Винницкая – на 14,2%;
- Николаевская – на 13,9%;
- Днепропетровская – на 10,7%;
- Житомирская – на 10,6%.
В данном сегменте жилья высокие позиции в прошлом году заняли такие облцентры:
- Сумы – рост стоимости на 18,9%;
- Полтава – на 18,4%;
- Черкассы – на 17,7%;
- Луцк – на 15,8%;
- Днепр – на 15,1%;
- Киев – на 13,4%;
- Чернигов – на 12,4%;
- Житомир – на 11,7%;
- Харьков – на 11,2%;
- Северодонецк – на 10,9%;
- Николаев – на 10,5%.
"Темпы роста цен в 2020 году на домовладения в Харьковской (9,9%) и Полтавской (9,6%) областях, а также в Хмельницком (8,8%) и Кропивницком (8,6%) равнялись доходности от альтернативных способов инвестирования. В других регионах и облцентрах темпы роста цен на домовладения были ниже доходность от ОВГЗ и банковских депозитов", – резюмировал Роман Шепетько.