Квартиры и дома дорожают: самые выгодные для вложений регионы

Далеко не все регионы Украины выгодны для вложений в недвижимость. Первичный рынок жилья инвестиционно привлекательный только в восьми, а вторичный – в 14-ти областных центрах, сообщает UBR.

Такими результатами исследования поделился инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько.

Первичный рынок

В прошлом году году наиболее выгодными для вложения средств в первичный рынок жилья были следующие регионы:

Винницкая область – тут, по сравнению с 2019-м, цены на "первичку" в долларовом эквиваленте выросли на 25,5%;

Хмельницкая – на 14,9 %;

Закарпатская – на 13,4%;

Херсонская – на 12,9%;

Донецкая – на 12,6%;

Волынская – на 12,6%;

Черкасская – на 11%;

Ровенская – на 10,8%;

Николаевская – на 10,5%.

Среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются:

в Виннице рост цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 года составляет 26,6%;

в Хмельницком – 16,9%;

Луцке – 15,1%;

Киеве – 14,8%;

Черкассах – 11,8%;

Сумах – 11,8%;

Ровно – 10,7%;

Херсоне – 10,3%.

"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего госзайма, проценты по банковским депозитам", – отметил Шепетько.

Однако, добавляет он, рост цен на "первичку" в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялся доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физлиц, которые составляли 8,7%.

Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.

Вторичный рынок

На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее выгодными для вложений областями Украины в 2020 году были:

Хмельницкая – рост цен в долларовом эквиваленте на 18%;

Черниговская – 15 3%;

Днепропетровская – 14,7%;

Ровенская – 14,2%;

Киевская – 13,4%;

Полтавская – 13,3%;

Волынская – 12,9%;

Винницкая – 12,5%;

Сумская – 12 2%;

Закарпатская – 11,3%;

Кировоградская – 11,2%;

Запорожская – 11,1%;

Житомирская – 11%;

Черкасская – 10,6%.

В облцентрах по данному показателю высокие позиции в 2020 году занимали:

Хмельницкий – стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%;

Чернигов – на 16,2%;

Сумы – на 15,9%;

Полтава – на 15,2%;

Ровно – на 14,2%;

Запорожье – на 13,4%;

Краматорск – на 13,1%;

Луцк – на 13,1%;

Ужгород – на 13,1%;

Житомир – на 12,9%;

Черкассы – на 12,8%;

Северодонецк, где на момент проведения исследования размещалось руководство Луганской области – на 12,5%;

Днепр – на 11,9%;

Киев – на 11,2%;

Винница – на 11,1%.

Темпы роста недвижимости в вышеуказанных регионах превышали доходность от альтернативных инвестиций.

"Темпы роста цен в 2020 году на вторичном рынке жилой недвижимости в долларах в Донецкой (9%) и Харьковской (8,8%) областях, а также в Кропивницком (10,2%) были на уровне доходности с альтернативными источниками инвестиций", – рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон".

Он также отметил, что в других регионах и областных центрах страны темпы роста цен на "вторичке" были ниже доходности от ОВГЗ и процентов по банковским депозитам.

Частные дома

В рейтинге инвестиционной привлекательности в сегменте домовладений наиболее выгодными регионами стали:

Киевская область – по итогам 2020-го рост цен в долларах на уровне 18,2%;

Кировоградская – рост на 17,5%;

Винницкая – на 14,2%;

Николаевская – на 13,9%;

Днепропетровская – на 10,7%;

Житомирская – на 10,6%.

В данном сегменте жилья высокие позиции в прошлом году заняли такие облцентры:

Сумы – рост стоимости на 18,9%;

Полтава – на 18,4%;

Черкассы – на 17,7%;

Луцк – на 15,8%;

Днепр – на 15,1%;

Киев – на 13,4%;

Чернигов – на 12,4%;

Житомир – на 11,7%;

Харьков – на 11,2%;

Северодонецк – на 10,9%;

Николаев – на 10,5%.