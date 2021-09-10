Квартиры и дома дорожают: самые выгодные для вложений регионы

Квартиры и дома дорожают: самые выгодные для вложений регионы
Фото: Facebооk

Далеко не все регионы Украины выгодны для вложений в недвижимость. Первичный рынок жилья инвестиционно привлекательный только в восьми, а вторичный – в 14-ти областных центрах, сообщает UBR.

Такими результатами исследования поделился инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько.

Первичный рынок

В прошлом году году наиболее выгодными для вложения средств в первичный рынок жилья были следующие регионы:

  • Винницкая область – тут, по сравнению с 2019-м, цены на "первичку" в долларовом эквиваленте выросли на 25,5%;
  • Хмельницкая – на 14,9 %;
  • Закарпатская – на 13,4%;
  • Херсонская – на 12,9%;
  • Донецкая – на 12,6%;
  • Волынская – на 12,6%;
  • Черкасская – на 11%;
  • Ровенская – на 10,8%;
  • Николаевская – на 10,5%.

Среди областных центров показатели инвестиционной привлекательности первичного рынка несколько отличаются:

  • в Виннице рост цен в долларовом эквиваленте на первичном рынке по итогам 2020 года составляет 26,6%;
  • в Хмельницком – 16,9%;
  • Луцке – 15,1%;
  • Киеве – 14,8%;
  • Черкассах – 11,8%;
  • Сумах – 11,8%;
  • Ровно – 10,7%;
  • Херсоне – 10,3%.
"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего госзайма, проценты по банковским депозитам", – отметил Шепетько.

Однако, добавляет он, рост цен на "первичку" в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялся доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставок банков по срочным депозитам для физлиц, которые составляли 8,7%.

Темпы роста цен на первичном рынке квартир в других регионах были ниже доходности вышеуказанных альтернативных способов инвестирования.

Вторичный рынок

На вторичном рынке жилой недвижимости, как свидетельствуют результаты исследования, наиболее выгодными для вложений областями Украины в 2020 году были:

  • Хмельницкая – рост цен в долларовом эквиваленте на 18%;
  • Черниговская – 15 3%;
  • Днепропетровская – 14,7%;
  • Ровенская – 14,2%;
  • Киевская – 13,4%;
  • Полтавская – 13,3%;
  • Волынская – 12,9%;
  • Винницкая – 12,5%;
  • Сумская – 12 2%;
  • Закарпатская – 11,3%;
  • Кировоградская – 11,2%;
  • Запорожская – 11,1%;
  • Житомирская – 11%;
  • Черкасская – 10,6%.

В облцентрах по данному показателю высокие позиции в 2020 году занимали:

  • Хмельницкий – стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%;
  • Чернигов – на 16,2%;
  • Сумы – на 15,9%;
  • Полтава – на 15,2%;
  • Ровно – на 14,2%;
  • Запорожье – на 13,4%;
  • Краматорск – на 13,1%;
  • Луцк – на 13,1%;
  • Ужгород – на 13,1%;
  • Житомир – на 12,9%;
  • Черкассы – на 12,8%;
  • Северодонецк, где на момент проведения исследования размещалось руководство Луганской области – на 12,5%;
  • Днепр – на 11,9%;
  • Киев – на 11,2%;
  • Винница – на 11,1%.

Темпы роста недвижимости в вышеуказанных регионах превышали доходность от альтернативных инвестиций.

"Темпы роста цен в 2020 году на вторичном рынке жилой недвижимости в долларах в Донецкой (9%) и Харьковской (8,8%) областях, а также в Кропивницком (10,2%) были на уровне доходности с альтернативными источниками инвестиций", – рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон".

Он также отметил, что в других регионах и областных центрах страны темпы роста цен на "вторичке" были ниже доходности от ОВГЗ и процентов по банковским депозитам.

Частные дома

В рейтинге инвестиционной привлекательности в сегменте домовладений наиболее выгодными регионами стали:

  • Киевская область – по итогам 2020-го рост цен в долларах на уровне 18,2%;
  • Кировоградская – рост на 17,5%;
  • Винницкая – на 14,2%;
  • Николаевская – на 13,9%;
  • Днепропетровская – на 10,7%;
  • Житомирская – на 10,6%.

В данном сегменте жилья высокие позиции в прошлом году заняли такие облцентры:

  • Сумы – рост стоимости на 18,9%;
  • Полтава – на 18,4%;
  • Черкассы – на 17,7%;
  • Луцк – на 15,8%;
  • Днепр – на 15,1%;
  • Киев – на 13,4%;
  • Чернигов – на 12,4%;
  • Житомир – на 11,7%;
  • Харьков – на 11,2%;
  • Северодонецк – на 10,9%;
  • Николаев – на 10,5%.
"Темпы роста цен в 2020 году на домовладения в Харьковской (9,9%) и Полтавской (9,6%) областях, а также в Хмельницком (8,8%) и Кропивницком (8,6%) равнялись доходности от альтернативных способов инвестирования. В других регионах и облцентрах темпы роста цен на домовладения были ниже доходность от ОВГЗ и банковских депозитов", – резюмировал Роман Шепетько.
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