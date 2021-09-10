Меган Фокс захватила сеть роскошным монохромным образом

В Нью-Йорке активно проходит Неделя моды. Знаменитости съезжаются на показы коллекций и демонстрируют свои стильные образы. Накануне актриса Меган Фокс посетила шоу бренда Revolve в безупречном монохромном аутфите, сообщает 24 Канал.

Популярная американская знаменитость любит удивлять своих поклонников красивыми нарядами. На фотозоне она попала под прицел фотографов в кремово-желтой рубашке и штанах, в которых выглядела просто великолепно.

Для светского выхода Меган Фокс выбрала белый топ, который довершила сверху удлиненной кремовой рубашкой. Актриса подобрала к ней брюки одинакового оттенка на высокой посадке.





Фото з инстаграма актрисы