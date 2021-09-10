В России вводят электронные права в смартфоне

В России вводят электронное водительское удостоверение в виде QR-кода, которое можно предъявлять инспекторам тамошнего ГИБДД, сообщает Autoconsulting.

Такой QR-код хранится в мобильном приложении «Госуслуги.Авто», которое в будущем должно избавить от необходимости возить с собой физический полис ОСАГО, диагностическую карту и даже водительские права. Однако, пока QR-код еще не стал полноценной заменой бумажных прав.

Водители в РФ могут предъявлять QR-коды, но пока все же обязаны брать с собой оригиналы СТС согласно пункту 2.1.1 ПДД. Это объясняется тем, что приложение работает в тестовом режиме, который продлится до конца 2021 года.

В будущем функциональность «Госуслуги.Авто» будет расширена за счет всех сервисов, которыми в ежедневном режиме пользуются водители транспортных средств, однако каких именно пока не называется.

В вопросе цифровых документов Украина ушла далеко вперед, ведь функционал "Дія" уже сегодня позволяет водителям Украины обходиться без бумажных прав, техпаспорта на авто и страховых полисов ОСАГО.