Генсек ООН призвал к диалогу с талибами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг призвал международное сообщество продолжить диалог с талибами в Афганистане во избежание экономического коллапса и миллионов смертей в стране, сообщает Укринформ.

"Мы должны поддерживать диалог с талибами, в котором мы прямо подтверждаем наши принципы - диалог с чувством солидарности с афганским народом. Наш долг - проявить солидарность с людьми, которые сильно страдают, миллионы из которых рискуют умереть от голода" , - подчеркнул Гутерреш.

Глава ООН заявил, что сейчас "нет никаких гарантий" относительно исхода таких переговоров, но вести их надо, чтобы "не дать Афганистану стать центром терроризма и не допустить ущемления прав женщин в этой стране".

Он не исключает, что возможно лично посетит Афганистан, если для этого будут благоприятные условия.

Гутерреш добавил, что ООН хотела бы видеть инклюзивное правительство в Кабуле, где будет представлено все афганское общество.

Он также призвал не допустить в Афганистане экономического коллапса, который может привести к "страшным и масштабным последствиям в гуманитарной сфере".