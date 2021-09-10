Toyota рассказала о планах на ближайшие годы: что обещают

Компания собирается увеличить продажи гибридов и электромобилей и продлить ресурс батарей до 30 лет, сообщает Автоцентр.

Тойота все еще с осторожностью относится к шумихе, связанной с электромобилями, и не спешит отказываться от своего мнения. Как и прежде, компания делает ставку на гибриды и не отрицает, что в ближайшие десять лет именно они будут визитной карточкой производителя. К 2050 году Toyota хочет стать углерод-нейтральной, а значит отказаться от ДВС ей все равно придется.

Немногим раньше стало известно, что в планы марки входит инвестирование 14 млрд долларов в разработку новых батарей. Ими планируют комплектовать гибриды и электромобили. Сейчас перед Toyota стоит немного другая задача – продать около 8 миллионов электрифицированных транспортных средств. В это понятие входят гибриды и электромобили, в том числе работающие на водороде. При этом 2 миллиона из них – это электромобили. Планы марки довольно приземлены и легко реализуемы, особенно на фоне планов General Motors и Volkswagen.

Говоря о новом виде батарей, Toyota делает ставку на безопасность, надежность и ресурс. Сейчас производитель уделяет немало внимания разработке блоков с твердым электролитом и проводит их испытания. Результат пока нельзя назвать удовлетворительным, поскольку ресурс батарей мал, а стоимость велика. Однако Тойота рассчитывает со временем решить эту проблему. И обещает, что первые твердотельные батареи появятся на серийных моделях марки после 2025 года. Благодаря использованию твердотельного электролита можно будет менять не только емкость, но и мощность батареи, а также сделать время зарядки минимальным.

Что касается гибридов, Toyota не спешит отказываться от никель-металл-гидридных аккумуляторов, которые другие производители уже давно не используют. Японская марка считает, что они просты и достаточно надежны.